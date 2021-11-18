Шатов приостановил карьеру в 31 год. У него три матча в сезоне за «Рубин»

Полузащитник Олег Шатов временно приостановил карьеру – об этом он рассказал в интервью пресс-службе казанского «Рубина»:

«В последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю.

У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь. Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение».

Шатову 31 год. С 2020 года он выступает за «Рубин». Ранее играл за «Урал», «Анжи» и «Зенит», была аренда в «Краснодар». С «Зенитом» он выиграл семь трофеев.