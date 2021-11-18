Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения Промесу, «Спартак» назвал это обычной процессуальной историей
Voetbal International сообщил, что прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу в покушении на убийство и нападение при отягчающих обстоятельствах.
В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил его в нанесении ножевых ранений – инцидент произошел летом. Промес отверг обвинения.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию: «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов а адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет».
Квинси Промес вернулся в «Спартак» зимой 2021 года. В сезоне-2021/22 на его счету три гола в девяти матчах РПЛ, а также дубль в победной игре против «Наполи» в Лиге Европы.