Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения Промесу, «Спартак» назвал это обычной процессуальной историей

Voetbal International сообщил, что прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу в покушении на убийство и нападение при отягчающих обстоятельствах.

В конце 2020 года двоюродный брат Промеса обвинил его в нанесении ножевых ранений – инцидент произошел летом. Промес отверг обвинения.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию: «Спартак» будет опираться только на официальные запросы компетентных органов, а таких запросов а адрес клуба не поступало. По нашей информации, продолжается обычная процессуальная история, которая на данный момент ничего не меняет».

Квинси Промес вернулся в «Спартак» зимой 2021 года. В сезоне-2021/22 на его счету три гола в девяти матчах РПЛ, а также дубль в победной игре против «Наполи» в Лиге Европы.