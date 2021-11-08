Седрик Гогуа
РПЛ
ЦСКА
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#Седрик Гогуа #РПЛ #ЦСКА

Гогуа покинул ЦСКА. За два года он провел пять матчей за команду

08 ноября, 14:11

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

  • Защитник Седрик Гогуа перешел в ЦСКА в 2019 году из «Тамбова». За это время он провел за команду пять матчей (четыре – в РПЛ, один – в Лиге Европы) и забил один гол.
  • В прошлом сезоне Гогуа выступал на правах аренды за «Ротор», где сыграл 22 матча в РПЛ.
  • В этом сезоне он вернулся в ЦСКА, но ни разу не вышел на поле.

«Насильно мил не будешь. Мы договорились, Седрик будет продолжать где-то в другом клубе, хотя у него был контракт еще на полтора года. Что касается продолжения карьеры, то пока Гогуа был в ЦСКА, мы не имели права ни с кем вести переговоры», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ЦСКА
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Валерий Маликов
08 ноября, 20:37
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