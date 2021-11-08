Гогуа покинул ЦСКА. За два года он провел пять матчей за команду

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Защитник Седрик Гогуа перешел в ЦСКА в 2019 году из «Тамбова». За это время он провел за команду пять матчей (четыре – в РПЛ, один – в Лиге Европы) и забил один гол.

В прошлом сезоне Гогуа выступал на правах аренды за «Ротор», где сыграл 22 матча в РПЛ.

В этом сезоне он вернулся в ЦСКА, но ни разу не вышел на поле.

«Насильно мил не будешь. Мы договорились, Седрик будет продолжать где-то в другом клубе, хотя у него был контракт еще на полтора года. Что касается продолжения карьеры, то пока Гогуа был в ЦСКА, мы не имели права ни с кем вести переговоры», – сказал агент игрока Дмитрий Селюк.