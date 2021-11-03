Англия
Евро-2020
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Британец получил реальный срок за оскорбление чернокожих игроков Англии на Евро. Его приговорили к десяти неделям
03 ноября, 18:43
Британец Джонатон Бест получил десять недель тюрьмы из-за поста, опубликованного после финала чемпионата Европы. Он выложил в фейсбук 18-секундный ролик, на котором оскорбил трех чернокожих игроков сборной Англии.
- Англия играла в финале Евро с Италией 11 июля. Основное и добавленное время закончилось со счетом 1:1, Англия проиграла по пенальти 2:3.
- Удары не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейсон Санчо и Букайо Сака – все трое чернокожие футболисты. После финала они стали получать угрозы и оскорбления, в том числе на расовой почве.
На 52-летнего Беста пожаловались другие пользователи фейсбука после того, как он отказался удалить видео. Во время суда он признал себя виновным в публикации «крайне оскорбительного, неподобающего, непристойного или угрожающего сообщения или материала».
В сентябре другой британец 43-летний Скотт Маккласки получил срок по такому же делу, но условный. Его также обязали пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма.
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