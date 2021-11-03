Англия
Евро-2020
Маркус Рэшфорд
Джейдон Санчо
Букайо Сака
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#Англия #Евро-2020 #Букайо Сака #Маркус Рэшфорд #Джейдон Санчо

Британец получил реальный срок за оскорбление чернокожих игроков Англии на Евро. Его приговорили к десяти неделям

03 ноября, 18:43

Британец Джонатон Бест получил десять недель тюрьмы из-за поста, опубликованного после финала чемпионата Европы. Он выложил в фейсбук 18-секундный ролик, на котором оскорбил трех чернокожих игроков сборной Англии.

  • Англия играла в финале Евро с Италией 11 июля. Основное и добавленное время закончилось со счетом 1:1, Англия проиграла по пенальти 2:3.
  • Удары не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейсон Санчо и Букайо Сака – все трое чернокожие футболисты. После финала они стали получать угрозы и оскорбления, в том числе на расовой почве.

На 52-летнего Беста пожаловались другие пользователи фейсбука после того, как он отказался удалить видео. Во время суда он признал себя виновным в публикации «крайне оскорбительного, неподобающего, непристойного или угрожающего сообщения или материала».

В сентябре другой британец 43-летний Скотт Маккласки получил срок по такому же делу, но условный. Его также обязали пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Королевская прокурорская служба
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