Британец получил реальный срок за оскорбление чернокожих игроков Англии на Евро. Его приговорили к десяти неделям

Британец Джонатон Бест получил десять недель тюрьмы из-за поста, опубликованного после финала чемпионата Европы. Он выложил в фейсбук 18-секундный ролик, на котором оскорбил трех чернокожих игроков сборной Англии.

Англия играла в финале Евро с Италией 11 июля. Основное и добавленное время закончилось со счетом 1:1, Англия проиграла по пенальти 2:3.

Удары не реализовали Маркус Рэшфорд, Джейсон Санчо и Букайо Сака – все трое чернокожие футболисты. После финала они стали получать угрозы и оскорбления, в том числе на расовой почве.

На 52-летнего Беста пожаловались другие пользователи фейсбука после того, как он отказался удалить видео. Во время суда он признал себя виновным в публикации «крайне оскорбительного, неподобающего, непристойного или угрожающего сообщения или материала».

В сентябре другой британец 43-летний Скотт Маккласки получил срок по такому же делу, но условный. Его также обязали пройти 30-дневный курс, направленный на искоренение расизма.