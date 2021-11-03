Пауло Дибала
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#Пауло Дибала #Лига чемпионов #Зенит #Ювентус

Дибала не забил пенальти «Зениту». Судья заставил перебить – так он сделал дубль

03 ноября, 00:25

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сделал дубль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

На 58-й минуте он реализовал пенальти. Перед этим Дибала пробил мимо с пенальти, но судья Алехандро Эрнандес заставил его перебить, потому что игроки «Зенита» рано вбежали в штрафную площадь.

Второй раз Дибала пробил в тот же угол и забил. В этом сезоне он забил три гола в двух матчах Лиги чемпионов за «Ювентус».

Момент, когда игроки «Зенита» вбежали в штрафную площадь при исполнении пенальти

Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 11
Дибала 58
Кьеза 73
Мората 82
4:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Бонуччи 26
Азмун 90
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Источник:
Гол
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