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Роспотребнадзор запретил «Динамо» проводить матч против «Краснодара» в Москве. Под вопросом – игра «Спартака» и «Локомотива»
02 ноября, 23:06
Об этом сообщили «Чемпионат» и «Матч ТВ». Оба источника указали письмо, которое получило «Динамо» от Роспотребнадзора.
«Динамо» прокомментировало ситуацию: «По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы.
Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры».
- С 28 октября по 7 ноября в Москве действует режим нерабочих дней. Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц сказал, что руководство решает вопрос по месту проведения игры.
- Матч «Динамо» и «Краснодара» планировался на 6 ноября, «Спартака» и «Локомотива» – на 7 ноября. Возможное место проведения обоих матчей – «Арена Химки». Заместитель генерального директора стадиона Дмитрий Устинов сказал о готовности принять игры в Подмосковье.
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