Роспотребнадзор запретил «Динамо» проводить матч против «Краснодара» в Москве. Под вопросом – игра «Спартака» и «Локомотива»

Об этом сообщили «Чемпионат» и «Матч ТВ». Оба источника указали письмо, которое получило «Динамо» от Роспотребнадзора.

«Динамо» прокомментировало ситуацию: «По предстоящему матчу с «Краснодаром» ситуация на данный момент неоднозначная. Мы получили сегодня письмо от регионального отделения Роспотребнадзора со ссылкой на указ мэра Москвы.

Вместе с тем у «Динамо» есть разрешение от федерального Роспотребнадзора на проведение матча в субботу с допуском на трибуны 30 процентов зрителей. Мы обратились в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением. Ждем ответа, после чего будет принято окончательное решение о месте и условиях проведения игры».