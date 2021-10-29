Ярослав Ракицкий
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Ракицкий забил со штрафного в ворота «Динамо» в своем 100-м матче за «Зенит»
2 часа назад
«Зенит» принимал «Динамо» в 13-м туре РПЛ и победил 4:1.
Четвертый гол у «Зенита» забил Ярослав Ракицкий, четко исполнив штрафной. Так он установил окончательный счет в матче.
Матч против «Динамо» стал для Ракицкого 100-м в составе «Зенита».
Гол в ворота «Динамо» – шестой в «Зените» для Ракицкого.
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