Криштиану Роналду
Лионель Месси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #Лионель Месси

❤️ Пост Роналду о беременности Джорджины стал рекордным по лайкам в спортивных инстаграмах. Прошлый рекорд был у Месси

3 часа назад

28 октября Криштиану Роналду разместил в инстаграме совместную фотографию со своей подругой Джорджиной Родригес. Пара объявила о беременности.

Спустя 23 часа после публикации пост собрал более 27 миллионов лайков.

Прошлый рекорд среди инстаграмов, которые ведут спортсмены, поставил пост Лионеля Месси в форме «ПСЖ» – 22 миллиона.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Инстаграм Роналду
Еще по теме
Пост о трансфере Роналду собрал рекордные 12,7 млн лайков. Первое фото Месси в «ПСЖ» – на 4 млн меньше 📱
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Лионель Месси