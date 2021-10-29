Криштиану Роналду
Лионель Месси
❤️ Пост Роналду о беременности Джорджины стал рекордным по лайкам в спортивных инстаграмах. Прошлый рекорд был у Месси
3 часа назад
28 октября Криштиану Роналду разместил в инстаграме совместную фотографию со своей подругой Джорджиной Родригес. Пара объявила о беременности.
Спустя 23 часа после публикации пост собрал более 27 миллионов лайков.
Прошлый рекорд среди инстаграмов, которые ведут спортсмены, поставил пост Лионеля Месси в форме «ПСЖ» – 22 миллиона.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые