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#Кубок России #Динамо #Оренбург

«Динамо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Оренбург»

6 часов назад
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Тюкавин 8
Моро 81
Евгеньев 87
  • «Динамо» и «Оренбург» сыграли в матче группового этапа Кубка России. После этого матча «Динамо» гарантировало себе выход в плей-офф.
  • «Динамо» стало второй командой, вышедшей в 1/8 финала из этой стадии. До этого туда прошла из групп только «Чайка».
  • Матчи плей-офф пройдут 1-3 марта. В них сыграют пять команд РПЛ, участвовавших в еврокубках, и 11 клубов, прошедших через групповой этап.
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Источник:
Гол.ру
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В группах Кубка сразу пять «Динамо». Клубов с таким названием не меньше 30 в России, «Динамо» есть даже на Сейшелах
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