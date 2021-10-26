Кубок России
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Оренбург
«Динамо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв «Оренбург»
6 часов назад
- «Динамо» и «Оренбург» сыграли в матче группового этапа Кубка России. После этого матча «Динамо» гарантировало себе выход в плей-офф.
- «Динамо» стало второй командой, вышедшей в 1/8 финала из этой стадии. До этого туда прошла из групп только «Чайка».
- Матчи плей-офф пройдут 1-3 марта. В них сыграют пять команд РПЛ, участвовавших в еврокубках, и 11 клубов, прошедших через групповой этап.
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