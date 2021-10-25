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«Локомотив» обыграл «Сочи». Это его первая победа за восемь матчей
вчера, 20:53
- «Сочи» нанес единственный удар в створ в добавленное время. Он проиграл «Локомотиву» третий матч подряд.
- «Локомотив» прервал семиматчевую серию без побед во всех турнирах. Последний раз он побеждал 11 сентября – в РПЛ против «Крыльев Советов». Это первая победа при Маркусе Гисдоле.
- Первый гол за «Локомотив» забил Тин Едвай. Он перешел в команду в июле-2021.
В 13-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет против «Нижнего Новгорода» (30 октября), «Сочи» – против «Арсенала» (31 октября).
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