Легия
Лига Европы
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«Легия» уволила главного тренера. Она проиграла семь последних матчей из десяти, но лидирует в группе Лиги Европы

вчера, 20:02

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич покинул пост. Он возглавлял команду с сентября 2020 года и проработал с ней год.

  • Под руководством Михневича «Легия» стала чемпионом Польши и вышла в групповой этап Лиги Европы.
  • В этом сезоне команда проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах и находится в одном очке от зоны вылета. 24 октября «Легия» проиграла «Пясту» со счетом 1:4.

«Легия» – соперник «Спартака» по группе в Лиге Европы. В первом туре она победила со счетом 1:0 и лидирует после трех матчей.

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Источник:
Официальный сайт «Легии»
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