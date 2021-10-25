Легия
Лига Европы
«Легия» уволила главного тренера. Она проиграла семь последних матчей из десяти, но лидирует в группе Лиги Европы
вчера, 20:02
Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич покинул пост. Он возглавлял команду с сентября 2020 года и проработал с ней год.
- Под руководством Михневича «Легия» стала чемпионом Польши и вышла в групповой этап Лиги Европы.
- В этом сезоне команда проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах и находится в одном очке от зоны вылета. 24 октября «Легия» проиграла «Пясту» со счетом 1:4.
«Легия» – соперник «Спартака» по группе в Лиге Европы. В первом туре она победила со счетом 1:0 и лидирует после трех матчей.
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