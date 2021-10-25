«Легия» уволила главного тренера. Она проиграла семь последних матчей из десяти, но лидирует в группе Лиги Европы

Главный тренер «Легии» Чеслав Михневич покинул пост. Он возглавлял команду с сентября 2020 года и проработал с ней год.

Под руководством Михневича «Легия» стала чемпионом Польши и вышла в групповой этап Лиги Европы.

В этом сезоне команда проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах и находится в одном очке от зоны вылета. 24 октября «Легия» проиграла «Пясту» со счетом 1:4.

«Легия» – соперник «Спартака» по группе в Лиге Европы. В первом туре она победила со счетом 1:0 и лидирует после трех матчей.