«Ювентус» выиграл четвертый матч подряд со счетом 1:0. Он ни разу не пропустил в Лиге чемпионов за три тура

«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Это четвертая победа подряд во всех турнирах со счетом 1:0:

✅ Лига чемпионов. «Зенит»

✅ Серия А. «Рома»

✅ Серия А. «Торино»

✅ Лига чемпионов. «Челси»

«Ювентус» – одна из двух команд Лиги чемпионов, которая не пропустила после трех туров. Без пропущенных мячей идет «Бавария».

«Ювентус» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в Серии А в сентябре против «Наполи».