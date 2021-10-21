Ювентус
Лига чемпионов
Серия А
«Ювентус» выиграл четвертый матч подряд со счетом 1:0. Он ни разу не пропустил в Лиге чемпионов за три тура
13 минут назад
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Это четвертая победа подряд во всех турнирах со счетом 1:0:
- ✅ Лига чемпионов. «Зенит»
- ✅ Серия А. «Рома»
- ✅ Серия А. «Торино»
- ✅ Лига чемпионов. «Челси»
«Ювентус» – одна из двух команд Лиги чемпионов, которая не пропустила после трех туров. Без пропущенных мячей идет «Бавария».
«Ювентус» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в Серии А в сентябре против «Наполи».
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