Ювентус
Лига чемпионов
Серия А
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ювентус #Лига чемпионов #Серия А

«Ювентус» выиграл четвертый матч подряд со счетом 1:0. Он ни разу не пропустил в Лиге чемпионов за три тура

13 минут назад

«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Это четвертая победа подряд во всех турнирах со счетом 1:0:

  • ✅ Лига чемпионов. «Зенит»
  • ✅ Серия А. «Рома»
  • ✅ Серия А. «Торино»
  • ✅ Лига чемпионов. «Челси»

«Ювентус» – одна из двух команд Лиги чемпионов, которая не пропустила после трех туров. Без пропущенных мячей идет «Бавария».

«Ювентус» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в Серии А в сентябре против «Наполи».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
У Моуринью и «Ювентуса» жестовая война: то приложит ладонь к уху, то покажет три пальца
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ювентус
#Лига чемпионов
#Серия А