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#РПЛ #Сочи #Ростов

«Ростов» проиграл «Сочи». Это шестое поражение за сезон – клуб идет в зоне стыковых матчей

2 часа назад
  • «Сочи» второй раз в истории забил три гола за первый тайм. Впервые это случилось в 2020 году против «Ростова», когда «Сочи» победил 10:1.
  • «Сочи» идет на втором месте в турнирной таблице и только раз проигрывал «Ростову». Это было в 2019 году.
  • «Ростов» проиграл шесть матчей в РПЛ за сезон и идет в зоне стыковых матчей.

В 12-м туре РПЛ «Сочи» сыграет против «Локомотива» (25 октября), «Ростов» – против «Арсенала» (23 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Сочи
Сочи
Юсупов 10
Нобоа 28
Кассьера 33
3:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Баштуш 53
Соу 90
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Источник:
Гол
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