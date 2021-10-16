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«Ростов» проиграл «Сочи». Это шестое поражение за сезон – клуб идет в зоне стыковых матчей
2 часа назад
- «Сочи» второй раз в истории забил три гола за первый тайм. Впервые это случилось в 2020 году против «Ростова», когда «Сочи» победил 10:1.
- «Сочи» идет на втором месте в турнирной таблице и только раз проигрывал «Ростову». Это было в 2019 году.
- «Ростов» проиграл шесть матчей в РПЛ за сезон и идет в зоне стыковых матчей.
В 12-м туре РПЛ «Сочи» сыграет против «Локомотива» (25 октября), «Ростов» – против «Арсенала» (23 октября).
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