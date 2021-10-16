«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином», забив в добавленное время. Он не побеждает шесть матчей подряд

Это первый матч для Маркуса Гисдоля на посту главного тренера «Локомотива».

Нападающий «Рубина» Герман Онугха сделал дубль, но первый гол был отменен из-за нарушений правил.

«Рубин» прервал трехматчевую серию из поражений, «Локомотив» не побеждает шесть игр подряд во всех турнирах.

Андерс Дрейер забил дальним ударом. Это шестой гол Рубина издали в этом сезоне (лучший показатель в РПЛ) – все шесть забили разные футболисты.

«Локомотив» не проигрывает «Рубину» во всех турнирах с 2017 года – 11 матчей подряд.

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил седьмой гол в РПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров.

В 12-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Уфы» (24 октября), «Локомотив» – против «Сочи» (25 октября).

Турнирная таблица РПЛ