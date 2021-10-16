РПЛ
Рубин
Локомотив
«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином», забив в добавленное время. Он не побеждает шесть матчей подряд
4 часа назад
Это первый матч для Маркуса Гисдоля на посту главного тренера «Локомотива».
- Нападающий «Рубина» Герман Онугха сделал дубль, но первый гол был отменен из-за нарушений правил.
- «Рубин» прервал трехматчевую серию из поражений, «Локомотив» не побеждает шесть игр подряд во всех турнирах.
- Андерс Дрейер забил дальним ударом. Это шестой гол Рубина издали в этом сезоне (лучший показатель в РПЛ) – все шесть забили разные футболисты.
- «Локомотив» не проигрывает «Рубину» во всех турнирах с 2017 года – 11 матчей подряд.
- Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил седьмой гол в РПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров.
В 12-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Уфы» (24 октября), «Локомотив» – против «Сочи» (25 октября).
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые