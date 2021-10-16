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#РПЛ #Локомотив #Рубин

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином», забив в добавленное время. Он не побеждает шесть матчей подряд

4 часа назад

Это первый матч для Маркуса Гисдоля на посту главного тренера «Локомотива».

  • Нападающий «Рубина» Герман Онугха сделал дубль, но первый гол был отменен из-за нарушений правил.
  • «Рубин» прервал трехматчевую серию из поражений, «Локомотив» не побеждает шесть игр подряд во всех турнирах.
  • Андерс Дрейер забил дальним ударом. Это шестой гол Рубина издали в этом сезоне (лучший показатель в РПЛ) – все шесть забили разные футболисты.
  • «Локомотив» не проигрывает «Рубину» во всех турнирах с 2017 года – 11 матчей подряд.
  • Нападающий «Локомотива» Федор Смолов забил седьмой гол в РПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров.

В 12-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Уфы» (24 октября), «Локомотив» – против «Сочи» (25 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Рубин
Казань
Дрейер 36
Онугха 66
2:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 68
Жемалетдинов 90
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Источник:
Гол
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