Жирков ждет предложений зимой. Он не завершает карьеру

Юрию Жиркову 38 лет. Этим летом завершился его контракт с «Зенитом». На Евро-2020 Жирков сыграл в одном матче, а потом травмировался.

В интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» Жирков рассказал, что ждет предложений зимой.

Его цитата: «Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещe, годик точно».

Жирков играл за «Зенит» с 2016 года. До этого он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».