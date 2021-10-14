Юрий Жирков
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Зенит
Жирков ждет предложений зимой. Он не завершает карьеру
вчера, 21:38
Юрию Жиркову 38 лет. Этим летом завершился его контракт с «Зенитом». На Евро-2020 Жирков сыграл в одном матче, а потом травмировался.
В интервью ютуб-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» Жирков рассказал, что ждет предложений зимой.
Его цитата: «Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещe, годик точно».
Жирков играл за «Зенит» с 2016 года. До этого он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».
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