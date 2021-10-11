Жительница Казани подала иск к Азмуну. Она считает его отцом своего ребенка и требует алименты

Об этом рассказал адвокат Андрей Дмитриев. Иск принят в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. Первое судебное заседание пройдет 8 декабря, на нем рассмотрят ходатайство о проведении молекулярно-генетической экспертизы, чтобы установить возможное отцовство.

Дмитриев рассказал, что девушка (ее имя не уточняется) встречалась с нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном с 2018 по 2020 год. В мае-2021 у нее родился ребенок, но Азмун отказался признать отцовство и через знакомых передает по 12 тысяч рублей в месяц.

«У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в инстаграме и вотсапе, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса», – сказал Дмитриев.

Агент Азмуна Мехди Хагитали прокомментировал ситуацию: «Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни».

Азмуну 26 лет. Всю взрослую карьеру он провел в России. В 2018 году Азмун играл за «Рубин», а в феврале-2019 перешел в «Зенит».