Примера
Иньяки Уильямс
Атлетик
Игрок «Атлетика» Уильямс побил рекорд Ла Лиги, выйдя в 203-м подряд матче
01 октября, 22:45
«Атлетик» играет в восьмом туре Примеры с «Алавесом». Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс вышел на поле с первых минут.
Это его 203-й подряд матч в чемпионате. Последний раз он пропускал игру в апреле 2016 года.
Предыдущим был рекорд из 202 подряд матчей Хуана Антонио Ларраньяги, который наиграл их за «Реал Сосьедад» в период с 1987 по 1992 год.
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