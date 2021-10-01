Игрок «Атлетика» Уильямс побил рекорд Ла Лиги, выйдя в 203-м подряд матче

«Атлетик» играет в восьмом туре Примеры с «Алавесом». Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс вышел на поле с первых минут.

Это его 203-й подряд матч в чемпионате. Последний раз он пропускал игру в апреле 2016 года.

Предыдущим был рекорд из 202 подряд матчей Хуана Антонио Ларраньяги, который наиграл их за «Реал Сосьедад» в период с 1987 по 1992 год.