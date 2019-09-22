Монолог Заболотного в инстаграме: играет под жестким прессингом, хочет справедливости

Обработали слова Заболотного до читаемой версии:

«Крик души. Я полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов. Я хочу вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все сто процентов!

Обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть, я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью. Не знаю, кому это было интересно, но это факт! Я рад тому, что я здесь, что играю. Для меня это самое главное! Всем добра».

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