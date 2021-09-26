«Краснодар» переиграл «Сочи» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырех встреч

«Краснодар» с 40-й минуты в меньшинстве – тогда красную получил Урош Спайич. На 75-й минуте удалился Александр Черников.

Теперь у «Краснодара» четыре матча без поражений в РПЛ: 3 победы и ничья.

У «Сочи» прервана серия из двух побед подряд в Премьер-лиге.

В 10-м туре «Краснодар» сыграет против ЦСКА – матч запланирован на 2 октября. На следующий день «Сочи» ждет выездной матч с «Зенитом».