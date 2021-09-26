Краснодар
РПЛ
Сочи
«Краснодар» переиграл «Сочи» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырех встреч
час назад
9-й тур, «Краснодар» обыграл «Сочи» 3:0. Такой была эта встреча:
- «Краснодар» с 40-й минуты в меньшинстве – тогда красную получил Урош Спайич. На 75-й минуте удалился Александр Черников.
- Теперь у «Краснодара» четыре матча без поражений в РПЛ: 3 победы и ничья.
- У «Сочи» прервана серия из двух побед подряд в Премьер-лиге.
В 10-м туре «Краснодар» сыграет против ЦСКА – матч запланирован на 2 октября. На следующий день «Сочи» ждет выездной матч с «Зенитом».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые