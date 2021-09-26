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#Краснодар #РПЛ #Сочи

«Краснодар» переиграл «Сочи» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до четырех встреч

час назад

9-й тур, «Краснодар» обыграл «Сочи» 3:0. Такой была эта встреча:

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сперцян 3
Кабелла 21
Крыховяк 64
3:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
  • «Краснодар» с 40-й минуты в меньшинстве – тогда красную получил Урош Спайич. На 75-й минуте удалился Александр Черников.
  • Теперь у «Краснодара» четыре матча без поражений в РПЛ: 3 победы и ничья.
  • У «Сочи» прервана серия из двух побед подряд в Премьер-лиге.

В 10-м туре «Краснодар» сыграет против ЦСКА – матч запланирован на 2 октября. На следующий день «Сочи» ждет выездной матч с «Зенитом».

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Источник:
Гол
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