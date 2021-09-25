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«Спартак» обыграл «Уфу». Это его первая победа с 2019 года
14 минут назад
- «Спартак» за девять туров забил 10 голов. Шесть из них – Квинси Промес (два) и Эсекьель Понсе (четыре). Оба забили «Уфе».
- «Спартак» победил «Уфу» впервые за пять матчей. До этого было две ничьих и два поражения. Последняя победа была в 2019 году.
- «Спартак» выиграл четвертый матч в РПЛ и набрал 13 очков. Он занимает восьмое место в турнирной таблице.
В десятом туре «Спартак» сыграет против «Ахмата», «Уфа» – против «Урала». Оба матча пройдут 3 октября.
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