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#РПЛ #Спартак #Уфа

«Спартак» обыграл «Уфу». Это его первая победа с 2019 года

14 минут назад
  • «Спартак» за девять туров забил 10 голов. Шесть из них – Квинси Промес (два) и Эсекьель Понсе (четыре). Оба забили «Уфе».
  • «Спартак» победил «Уфу» впервые за пять матчей. До этого было две ничьих и два поражения. Последняя победа была в 2019 году.
  • «Спартак» выиграл четвертый матч в РПЛ и набрал 13 очков. Он занимает восьмое место в турнирной таблице.

В десятом туре «Спартак» сыграет против «Ахмата», «Уфа» – против «Урала». Оба матча пройдут 3 октября.

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 3
Промес 29
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
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Источник:
Гол.ру
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