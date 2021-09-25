РПЛ
Артем Дзюба
Зенит
Крылья Советов
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#РПЛ #Артем Дзюба #Зенит #Крылья Советов

«Зенит» победил «Крылья Советов» и не проигрывает в РПЛ. Дзюба забил во втором матче подряд

2 часа назад
  • Это восьмая победа «Зенита» над «Крыльями Советов» подряд в РПЛ. Последнее поражение было в 2015 году.
  • Нападающий Артем Дзюба забил первый гол «Зенита» в матче. Этот мяч стал третьим в этом сезоне РПЛ – в прошлом матче с «Рубином» он сделал дубль.
  • «Зенит» ни разу не проиграл в РПЛ (как «Локомотив») и лидирует с шестиочковым отрывом.

В десятом туре «Зенит» сыграет против «Сочи» (3 октября), «Крылья Советов» – против «Динамо» (2 октября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 35
Сутормин 79
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Зиньковский 14
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Источник:
Гол.ру
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