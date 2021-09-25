РПЛ
Артем Дзюба
Зенит
Крылья Советов
«Зенит» победил «Крылья Советов» и не проигрывает в РПЛ. Дзюба забил во втором матче подряд
2 часа назад
- Это восьмая победа «Зенита» над «Крыльями Советов» подряд в РПЛ. Последнее поражение было в 2015 году.
- Нападающий Артем Дзюба забил первый гол «Зенита» в матче. Этот мяч стал третьим в этом сезоне РПЛ – в прошлом матче с «Рубином» он сделал дубль.
- «Зенит» ни разу не проиграл в РПЛ (как «Локомотив») и лидирует с шестиочковым отрывом.
В десятом туре «Зенит» сыграет против «Сочи» (3 октября), «Крылья Советов» – против «Динамо» (2 октября).
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