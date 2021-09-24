Федерация футбола Мексики и 17 клубов оштрафованы за сговор. Они подавляли конкуренцию на рынке игроков-женщин

Антимонопольный орган Мексики Cofece завершил расследование о манипуляциях в мексиканском футболе. По итогам Федерация футбола, 17 клубов и восемь неназванных физлиц оштрафованы на 177,6 миллиона песо (8,9 миллиона долларов).

Нарушения касаются женского футбола. Cofece утверждает, что Федерация футбола и клубы вступили в сговор, чтобы сдерживать конкуренцию на рынке игроков.

После создания женской лиги в 2016 году клубы и федерация установили потолки зарплат. Сначала взрослым игрокам платили от 25 до 100 долларов в месяц, с 2018-го – около 750 долларов.

Cofece расценил это как манипулирование, выгодное лиге. Оно негативно сказалось на доходах игроков и увеличило разрыв по зарплатам между мужчинами и женщинами.

Также Cofece обвинил клубы и федерацию в создании «джентльменского соглашения», действовавшего не менее десяти лет. Оно фактически ограничило игроков в трансферах.

Команды удерживали футболисток даже после истечения контракта. Для перехода в новый клуб нужно было одобрение прежней команды.

Зафиксированные нарушения по обоим пунктам относятся к периоду с 2008 по 2019 год. Федерация футбола и лига заявили, что не станут оспаривать штраф.