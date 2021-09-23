«Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК договорились о равноценном освещении матчей чемпионата мира-2022

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября 2022 года и закончится 18 декабря 2022-го. Сейчас появилась информация о трансляции матчей турнира в России. Об этом рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин:

«Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году.

Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – «Матч ТВ», Первым каналом и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

На сегодняшний день точно могу сказать, что как минимум один из матчей национальной сборной России, в случае успешного – а мы все на это надеемся – отбора, будет показан на телеканале «Матч ТВ».