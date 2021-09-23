ЧМ-2022
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#ЧМ-2022

«Матч ТВ», Первый канал и ВГТРК договорились о равноценном освещении матчей чемпионата мира-2022

вчера, 22:41

Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября 2022 года и закончится 18 декабря 2022-го. Сейчас появилась информация о трансляции матчей турнира в России. Об этом рассказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин:

«Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году.

Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – «Матч ТВ», Первым каналом и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре.

На сегодняшний день точно могу сказать, что как минимум один из матчей национальной сборной России, в случае успешного – а мы все на это надеемся – отбора, будет показан на телеканале «Матч ТВ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РБ Спорт
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Комментарии (1)
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Антон Вахрушев
34 минуты назад

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...

Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче

теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот

king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто

он, я бы его сейчас отблагодарил.

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#ЧМ-2022