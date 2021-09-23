Эдер перешел в «Аль-Раэд» из Саудовской Аравии. Он был без клуба 2,5 месяца

С 2017 года Эдер выступал за «Локомотив»: сначала он пришел туда в аренду, а потом подписал полноценный контракт. За 4 года Эдер сыграл в «Локомотиве» 119 матчей, забил 14 мячей, отдал 6 ассистов и выиграл 4 титула: золото РПЛ-2017/18, Кубок России в сезоне-2018/19 и в сезоне-2020/21, Суперкубок России-2019.

В июле у Эдера закончился контраткт с «Локомотивом», и он стал свободным агентом.

Сейчас Эдер подписал контракт с «Аль-Раэдом» из Саудовской Аравии. Стороны не сообщили о деталях сделки.