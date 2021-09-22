Алексей Кузнецов
Уфа
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#Алексей Кузнецов #Уфа

Вратарь «Уфы» Кузнецов отбил все четыре пенальти в серии Кубка России. Это был его дебют в клубе

час назад
Матч завершен
Легион
Махачкала
Саадуев 60
1:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Никитин 90
  • «Уфа» обыграла «Легион» в матче группового этапа Кубка России. Основное время закончилось вничью (1:1), «Уфа» победила в серии пенальти.
  • «Легион» начал серию первым и провел за нее четыре пенальти. Но все их отразил вратарь Алексей Кузнецов.
  • Третий пенальти «Легион» пробивал дважды. Кузнецов отбил первый удар, но арбитр зафиксировал заступ и попросил перебить. Перебитый пенальти Кузнецов тоже отразил.
  • Это была его первая игра за клуб. Он перешел в «Уфу» летом из брянского «Динамо» и восемь раз попадал в заявку на матч, но оставался в запасе.
  • «Уфа» забила два своих пенальти из трех и победила в серии 2:0.
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Источник:
Гол.ру
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