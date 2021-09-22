Алексей Кузнецов
Уфа
Вратарь «Уфы» Кузнецов отбил все четыре пенальти в серии Кубка России. Это был его дебют в клубе
час назад
- «Уфа» обыграла «Легион» в матче группового этапа Кубка России. Основное время закончилось вничью (1:1), «Уфа» победила в серии пенальти.
- «Легион» начал серию первым и провел за нее четыре пенальти. Но все их отразил вратарь Алексей Кузнецов.
- Третий пенальти «Легион» пробивал дважды. Кузнецов отбил первый удар, но арбитр зафиксировал заступ и попросил перебить. Перебитый пенальти Кузнецов тоже отразил.
- Это была его первая игра за клуб. Он перешел в «Уфу» летом из брянского «Динамо» и восемь раз попадал в заявку на матч, но оставался в запасе.
- «Уфа» забила два своих пенальти из трех и победила в серии 2:0.
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