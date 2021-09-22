Кубок России
Крылья Советов
Знамя
«Крылья» первыми в истории Кубка России забили десять голов за матч. Два мяча – у 16-летнего Пиняева
2 часа назад
- «Крылья Советов» и «Знамя» сыграли в групповом этапе Кубка России. «Крылья» четырежды забили в первом тайме, еще шесть голов – во втором.
- За всю историю турнира (с 1992 года) ни одна команда еще не забивала столько в одном матче. Предыдущий рекорд по крупнейшим победам был у «Уралмаша». В 1992 году он обыграл «Находку» со счетом 8:0.
- 16-летний Сергей Пиняев впервые вышел в основе «Крыльев» и забил два гола. До этого он семь раз выходил на замену в матчах РПЛ. Теперь это самый молодой автор гола в истории Кубка России.
- Следующий матч «Крылья» проведут с «Енисеем».
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