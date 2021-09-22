Сергей Пиняев
Кубок России
Крылья Советов
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#Сергей Пиняев #Кубок России #Крылья Советов

16-летний Пиняев забил первые голы за «Крылья». Это его дебют в основном составе

3 часа назад
Матч завершен
Знамя
Ногинск
0:10
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Липовой 8
Цыпченко 20
Пиняев 22
Пиняев 30
Цыпченко 64
Цыпченко 71
Якуба 77
Сергеев 83
Сергеев 85
Бейл 89

«Крылья Советов» играют со «Знаменем» в матче Кубка России. Два гола забил Сергей Пиняев, впервые вышедший в стартовом составе «Крыльев».

  • Пиняеву 16 лет. Он перешел в клуб летом из «Чертаново», игравшего во второй по силе лиге России.
  • После трансфера Пиняев сыграл в семи матчах «Крыльев», но все разы только выходил только на замену в конце. Игра Кубка России стала восьмой для Пиняева в клубе и первой в старте.
  • За весь сезон у него четыре результативных действия: два гола и ассист в игре против «Знамени» и ассист в игре с «Ростовом».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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