Сергей Пиняев
Кубок России
Крылья Советов
16-летний Пиняев забил первые голы за «Крылья». Это его дебют в основном составе
3 часа назад
«Крылья Советов» играют со «Знаменем» в матче Кубка России. Два гола забил Сергей Пиняев, впервые вышедший в стартовом составе «Крыльев».
- Пиняеву 16 лет. Он перешел в клуб летом из «Чертаново», игравшего во второй по силе лиге России.
- После трансфера Пиняев сыграл в семи матчах «Крыльев», но все разы только выходил только на замену в конце. Игра Кубка России стала восьмой для Пиняева в клубе и первой в старте.
- За весь сезон у него четыре результативных действия: два гола и ассист в игре против «Знамени» и ассист в игре с «Ростовом».
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