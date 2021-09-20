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В четырех из пяти последних матчей между ЦСКА и «Спартаком» было удаление
вчера, 21:47
ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ. Нападающий Антон Заболотный забил единственный гол и в добавленное время получил красную карточку.
Это четвертое удаление в пяти последних матчах между командами во всех турнирах (по два у каждой):
- 🟥 2021. РПЛ. Заболотный
- 🟥 2021. РПЛ. Ахметов
- 🟥 2020. РПЛ. –
- 🟥 2020. РПЛ. Зобнин
- 🟥 2020. Кубок России. Понсе
Это первое удаление в сезоне для ЦСКА. Игроки «Спартака» ни разу не получили красную карточку.
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