В четырех из пяти последних матчей между ЦСКА и «Спартаком» было удаление

ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ. Нападающий Антон Заболотный забил единственный гол и в добавленное время получил красную карточку.

Это четвертое удаление в пяти последних матчах между командами во всех турнирах (по два у каждой):

🟥 2021. РПЛ. Заболотный

🟥 2021. РПЛ. Ахметов

🟥 2020. РПЛ. –

🟥 2020. РПЛ. Зобнин

🟥 2020. Кубок России. Понсе

Это первое удаление в сезоне для ЦСКА. Игроки «Спартака» ни разу не получили красную карточку.