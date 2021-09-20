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#РПЛ #Спартак #ЦСКА

В четырех из пяти последних матчей между ЦСКА и «Спартаком» было удаление

вчера, 21:47

ЦСКА победил «Спартак» в матче восьмого тура РПЛ. Нападающий Антон Заболотный забил единственный гол и в добавленное время получил красную карточку.

Это четвертое удаление в пяти последних матчах между командами во всех турнирах (по два у каждой):

  • 🟥 2021. РПЛ. Заболотный
  • 🟥 2021. РПЛ. Ахметов
  • 🟥 2020. РПЛ. –
  • 🟥 2020. РПЛ. Зобнин
  • 🟥 2020. Кубок России. Понсе

Это первое удаление в сезоне для ЦСКА. Игроки «Спартака» ни разу не получили красную карточку.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Заболотный 81
1:0
Матч завершен
Спартак
Москва
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Источник:
Гол.ру
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