Александр Кокорин
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#Александр Кокорин

«У Кокорина онемела нога, наступают необратимые последствия». Подробности от адвоката

05 марта 2019, 14:35

4 марта стало известно, что пребывающий в СИЗО форвард «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги на сеансе электрофореза. Во время процедуры была сожжена кожа и мышечная ткань, началось нагноение. 

Более подробно об этом в интервью Sport24 рассказал адвокат Кокорина Андрей Ромашов: 

«У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Констатируем факт, что в отсутствии программы восстановления Кокорина после операции, наступают такие изменения, в том числе и онемение ноги». 

«Зенит» собирается направить своего врача в СИЗО, но пока ждет решения следствия. Как сообщили в пресс-службе клуба, через защиту футболиста были направлены все необходимые документы. 

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