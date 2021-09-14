Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» пустить на матч с «Легией» до 13,5 тысяч болельщиков

Об этом сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков: «Разрешенная вместимость на матч с «Легией» составит 30%».

Ранее Роспотребнадзор одобрил трехтысячную квоту. На стадион допустят только тех болельщиков, которые имеют QR-код либо после вакцинации, либо после перенесенного за последние шесть месяцев заражения коронавирусом.

Матч «Спартак» – «Легия» пройдет 15 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» сыграет в группе Лиги Европы против 🇵🇱 «Легии», 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лестера» и 🇮🇹 «Наполи». В российской истории он встречался только с «Легией».