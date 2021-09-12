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#РПЛ #Сочи #Уфа

«Сочи» обыграл «Уфу». Агаларов забил шестой гол в сезоне и вышел в лидеры списка лучших бомбардиров РПЛ

4 часа назад

12 сентября в рамках седьмого РПЛ «Сочи» принимал «Уфу». Итог – победа хозяев 3:1.

Матч завершен
Сочи
Сочи
Кассьера 11
Нобоа 35
Жоаозиньо 90
3:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 50
  • Вторая победа «Сочи» подряд в РПЛ.
  • «Уфа» продлила безвыигрышную серию до трех матчей. Она не побеждала в чемпионате России с 14 августа.
  • Нападающий Гамид Агаларов забил шестой гол в сезоне и делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с Федором Смоловым.

В 8 туре «Сочи» дома сыграет с «Динамо» (19 сентября). «Уфу» ждет домашний матч с «Химками» (18 сентября).

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Источник:
Гол
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