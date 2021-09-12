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«Сочи» обыграл «Уфу». Агаларов забил шестой гол в сезоне и вышел в лидеры списка лучших бомбардиров РПЛ
4 часа назад
- Вторая победа «Сочи» подряд в РПЛ.
- «Уфа» продлила безвыигрышную серию до трех матчей. Она не побеждала в чемпионате России с 14 августа.
- Нападающий Гамид Агаларов забил шестой гол в сезоне и делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с Федором Смоловым.
В 8 туре «Сочи» дома сыграет с «Динамо» (19 сентября). «Уфу» ждет домашний матч с «Химками» (18 сентября).
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