РПЛ
Денис Глушаков
Квинси Промес
Спартак
Химки
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#РПЛ #Спартак #Квинси Промес #Химки #Денис Глушаков

«Спартак» обыграл «Химки». Глушаков забил прямым ударом со штрафного, у Промеса – первый гол в сезоне

3 часа назад
  • Нападающий Эсекьель Понсе набрал 1+1 по системе «гол+пас». В этом сезоне он забил три гола и отдал один ассист за пять матчей.
  • Полузащитник Квинси Промес забил первый гол в сезоне. Это его третья игра в этом сезоне РПЛ.
  • Полузащитник Денис Глушаков забил прямым ударом со штрафного. Он выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы и становился чемпионом России.
  • «Спартак» не проигрывает «Химкам» семь матчей подряд. Последнее поражение было в 2007 году – 0:3.

«Спартак» набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Химки» – 12-е.

В восьмом туре «Спартак» сыграет против ЦСКА (20 сентября), «Химки» – против «Уфы» (18 сентября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Спартак
Москва
Айртон 25
Промес 48
Понсе 69
3:1
Матч завершен
Химки
Химки
Глушаков 89
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Источник:
Гол.ру
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