«Спартак» обыграл «Химки». Глушаков забил прямым ударом со штрафного, у Промеса – первый гол в сезоне

Нападающий Эсекьель Понсе набрал 1+1 по системе «гол+пас». В этом сезоне он забил три гола и отдал один ассист за пять матчей.

Полузащитник Квинси Промес забил первый гол в сезоне. Это его третья игра в этом сезоне РПЛ.

Полузащитник Денис Глушаков забил прямым ударом со штрафного. Он выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы и становился чемпионом России.

«Спартак» не проигрывает «Химкам» семь матчей подряд. Последнее поражение было в 2007 году – 0:3.

«Спартак» набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. «Химки» – 12-е.

В восьмом туре «Спартак» сыграет против ЦСКА (20 сентября), «Химки» – против «Уфы» (18 сентября).

Турнирная таблица РПЛ