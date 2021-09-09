Суперкубок России
РПЛ
Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ из-за ковидных нарушений на матче за Суперкубок России
вчера, 20:24
Роспотребнадзор выявил нарушения на стадионе «Калининград» во время матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Игра прошла в июле, но дело поступило в суд в сентябре.
Ведомство усмотрело нарушение санитарно-эпидемиологических правил:
- Зрители были без масок на трибунах
- Социальная дистанция не соблюдалась
- В проходах между рядами выступали чирлидерши
За эти нарушения для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Заседание пройдет 13 октября.
- Матч за Суперкубок прошел 17 июля на фоне введенных в регионе ковидных ограничений. За две недели до игры власти Калининграда разрешили заполняемость в 70% от вместимости стадиона.
- Суперкубок выиграл «Зенит», обыгравший «Локомотив» со счетом 3:0. Для него это был шестой Суперкубок в истории.
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