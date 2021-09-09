РПЛ проведет тендер по телеправам. Лига отказалась от приоритетного предложения «Матч ТВ»

Российская премьер-лига официально объявила о тендере по медиаправам. Конкурс среди вещателей пройдет до 11 октября.

Речь идет правах c 2022 по 2026 год. Приоритетное право на покупку было у действующего вещателя «Матч ТВ», но лига отказалась от его предложения. Так РПЛ соблюдает «принципы открытости выбора вещателя».

РПЛ не перечислила потенциальных участников конкурса. СМИ писали о возможных предложениях Okko, Start и «Яндекса» помимо «Матч ТВ». Традиционно правами на РПЛ владеет именно «Матч ТВ», который освещает его на основном канале и тематическом.

Okko уже показывает футбольные матчи Англии, Испании и Аргентины. В 2019 году он выиграл у «Матча» конкуренцию за права на АПЛ и будет транслировать ее включительно до 2023 года.

При этом глава РПЛ Сергей Прядкин исключил полный уход чемпионата России с федеральных каналов. Поэтому СМИ допустили, что если онлайн-кинотеатры выиграют тендер, то они отдадут каналам часть матчей.

Продажу телеправ обсуждают в контексте реформ российского футбола. Среди их целей – рост конкуренции в лиге, интереса к ней и, следовательно, рост стоимости телеправ. «Коммерсантъ» писал, что раньше решение по медиаправам было «скорее политическим», но теперь «условия изменились».

Издание напомнило о ситуации 2007 года, когда «НТВ плюс» купил права на показ матчей. Контракт предусматривал фактический отказ от трансляций на федеральных каналах. Но после критики Владимира Путина сделку пересмотрели и центральные каналы получили право на показ матчей.