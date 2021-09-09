Антон Миранчук пройдет лечение в Германии. Он повредил сухожилие в январе, но диагностировали травму летом

«Локомотив» выпустил официальное обновление по состоянию Антона Миранчука. Он находится в Германии, где пройдет курс консервативного лечения сухожилия. После него врачи определят дальнейший курс восстановления.

Клуб не назвал сроков возвращения Миранчука в состав. В заявлении «Локомотива» сказано, что он травмировался еще в январе, но новый медштаб диагностировал повреждение только летом. Почему сложилась такая ситуация, в клубе не сказали.

«Локомотив» также не опубликовал официальный диагноз Миранчука – сказано только про травму сухожилия. Его агент Вадим Шпинев в августе говорил о проблемах с приводящей мышцей бедра: «Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание».

Шпинев винил в ситуации медицинский штаб «Локомотива», который возглавляет Алексей Репетюк. «Матч ТВ» писал, что после его назначения в клубе произошли массовые увольнения медиков. «Чемпионат» со ссылкой на источник писал, что теперь Репетюка уволят из-за травмы Миранчука.