Италия при Манчини не проигрывает 37 матчей подряд – это обновление мирового рекорда

5 сентября Италия сыграла вничью со Швейцарией в матче отбора к ЧМ-2022. Для нее этот матч продлил беспроигрышную серию до 36 встреч, что стало мировым рекордом.

8 сентября – обновление рекорда. Итальянцы в рамках отбора к чемпионату мира обыграли Литву – 5:0. Теперь их беспроигрышная серия составляет 37 матчей.