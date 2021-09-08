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#Италия #ЧМ-2022 #Швейцария #Литва

Италия при Манчини не проигрывает 37 матчей подряд – это обновление мирового рекорда

вчера, 23:42

5 сентября Италия сыграла вничью со Швейцарией в матче отбора к ЧМ-2022. Для нее этот матч продлил беспроигрышную серию до 36 встреч, что стало мировым рекордом.

8 сентября – обновление рекорда. Итальянцы в рамках отбора к чемпионату мира обыграли Литву – 5:0. Теперь их беспроигрышная серия составляет 37 матчей.

Матч завершен
Италия
Кен 11
Уткус 14
Распадори 24
Кен 29
Ди Лоренцо 54
5:0
Матч завершен
Литва
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Источник:
Гол.ру
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