Англия
Евро-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Англия #Евро-2020

Британец получил 14 недель тюрьмы за расистский пост про игроков Англии

вчера, 23:24

8 сентября в мировом суде Уоррингтона признал вину 43-летний фанат Скотт Маккласки. Сразу же после финала Евро-2020 он сделал на фейсбуке пост, в котором оскорбил на расистской почве Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо.

Вынося ему приговор, окружной судья Николас Сандерс сказал: «Подобного рода онлайн-злоупотребления, похоже, приобрели некоторую популярность в нашем обществе, и это совершенно неприемлемо. Это то, что может нанести реальный вред не только таким людям, как эти три футболиста, но и всему обществу в целом. Это грубое нарушение, которое имеет далеко идущие последствия не только для вас, но и для общества в целом».

Маккласки получил 14 недель тюрьмы. У него будет:

  • Отсрочка на исполнение приговора в виде 18 месяцев.
  • 30-дневная терапия, направленная на борьбу с расизмом.

Маккласки сказал:

«Все, что я могу сказать, это то, что мне очень стыдно».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
BBC
Еще по теме
Англия провалила серию пенальти из-за замен. Трое запасных промазали – включая двоих, которые вышли специально под пенальти
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Англия
#Евро-2020