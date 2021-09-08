Британец получил 14 недель тюрьмы за расистский пост про игроков Англии

8 сентября в мировом суде Уоррингтона признал вину 43-летний фанат Скотт Маккласки. Сразу же после финала Евро-2020 он сделал на фейсбуке пост, в котором оскорбил на расистской почве Маркуса Рэшфорда, Букайо Сака и Джейдона Санчо.

Вынося ему приговор, окружной судья Николас Сандерс сказал: «Подобного рода онлайн-злоупотребления, похоже, приобрели некоторую популярность в нашем обществе, и это совершенно неприемлемо. Это то, что может нанести реальный вред не только таким людям, как эти три футболиста, но и всему обществу в целом. Это грубое нарушение, которое имеет далеко идущие последствия не только для вас, но и для общества в целом».

Маккласки получил 14 недель тюрьмы. У него будет:

Отсрочка на исполнение приговора в виде 18 месяцев.

30-дневная терапия, направленная на борьбу с расизмом.

Маккласки сказал:

«Все, что я могу сказать, это то, что мне очень стыдно».