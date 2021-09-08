Мирзов снова ушел в аренду в «Химки». Он провел там весь прошлый сезон

Почти весь прошлый сезон Резиуан Мирзов провел в «Химках». Он сыграл за клуб 19 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Летом его аренда закончилась, он вернулся в «Спартак». Но сейчас клубы договорились о еще одной. Срок – до конца сезона-2021/22. Министр спорта Московской области Роман Терюшков раскрыл детали сделки:

«Разговаривали долго и решили, что это будет аренда. Аренда безвозмездная, игрок переходит к нам на тех же условиях».