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#Резиуан Мирзов #РПЛ #Спартак #Химки

Мирзов снова ушел в аренду в «Химки». Он провел там весь прошлый сезон

вчера, 10:38

Почти весь прошлый сезон Резиуан Мирзов провел в «Химках». Он сыграл за клуб 19 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Летом его аренда закончилась, он вернулся в «Спартак». Но сейчас клубы договорились о еще одной. Срок – до конца сезона-2021/22. Министр спорта Московской области Роман Терюшков раскрыл детали сделки:

«Разговаривали долго и решили, что это будет аренда. Аренда безвозмездная, игрок переходит к нам на тех же условиях».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
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