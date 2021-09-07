Россия (мол.)
Гамид Агаларов
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#Россия (мол.) #Гамид Агаларов

Молодежная сборная России победила Мальту 6:0 в отборе на ЧЕ-2023 после разгрома от Испании

07 сентября, 21:02

Матч между 🇷🇺 Россией и 🇲🇹 Мальтой прошел на «Арене Химки». По дублю сделали Гамид Агаларов и Даниил Хлусевич.

Агаларов забил во втором матче подряд. В первом туре Россия проиграла 🇪🇸 Испании (1:4).

  • После двух туров Россия набрала три очка и занимает второе место в группе. Следующий матч пройдет 8 октября против Северной Ирландии.
  • На чемпионате Европы-2021 Россия не вышла из группы. Турнир выиграла Германия. Чемпионат Европы-2023 пройдет в 2023 году в Румынии и Грузии.
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Источник:
Гол.ру
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