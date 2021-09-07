Молодежная сборная России победила Мальту 6:0 в отборе на ЧЕ-2023 после разгрома от Испании

Матч между 🇷🇺 Россией и 🇲🇹 Мальтой прошел на «Арене Химки». По дублю сделали Гамид Агаларов и Даниил Хлусевич.

Агаларов забил во втором матче подряд. В первом туре Россия проиграла 🇪🇸 Испании (1:4).