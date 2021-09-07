РПЛ
Российские клубы потратили 85 млн долларов за лето – седьмой показатель в мире. В тройку вошли Англия, Италия и Франция
07 сентября, 14:36
ФИФА опубликовала отчет о деятельности футбольных клубов во время летнего трансферного окна 2021 года. В рейтинг вошли переходы за июнь-август.
Российские клубы потратили на трансферы 84,9 миллиона долларов. Это седьмой показатель в мире. Топ-10:
1. 🏴 Англия – 1,147 млрд.
2. 🇮🇹 Италия – 473,8 млн.
3. 🇫🇷 Франция – 428,9 млн.
4. 🇩🇪 Германия – 337,9 млн.
5. 🇪🇸 Испания – 325,4 млн.
6. 🇧🇪 Бельгия – 120,7 млн.
7. 🇷🇺 Россия – 84,9 млн.
8. 🇵🇹 Португалия – 75,4 млн.
9. 🇹🇷 Турция – 73,3 млн.
10. 🇳🇱 Нидерланды – 53,6 млн.
Трансферное окно в России закроется 7 сентября.
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