Российские клубы потратили 85 млн долларов за лето – седьмой показатель в мире. В тройку вошли Англия, Италия и Франция

ФИФА опубликовала отчет о деятельности футбольных клубов во время летнего трансферного окна 2021 года. В рейтинг вошли переходы за июнь-август.

Российские клубы потратили на трансферы 84,9 миллиона долларов. Это седьмой показатель в мире. Топ-10:

1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия – 1,147 млрд.

2. 🇮🇹 Италия – 473,8 млн.

3. 🇫🇷 Франция – 428,9 млн.

4. 🇩🇪 Германия – 337,9 млн.

5. 🇪🇸 Испания – 325,4 млн.

6. 🇧🇪 Бельгия – 120,7 млн.

7. 🇷🇺 Россия – 84,9 млн.

8. 🇵🇹 Португалия – 75,4 млн.

9. 🇹🇷 Турция – 73,3 млн.

10. 🇳🇱 Нидерланды – 53,6 млн.

Трансферное окно в России закроется 7 сентября.