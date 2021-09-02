Анджорин из «Челси» перешел в «Локомотив». Это аренда на год с приоритетным правом выкупа

«Локомотив» арендовал Тино Анджорина из «Челси». Ему 19 лет, играет на позиции атакующего полузащитника.

Анджорин дебютировал за «Челси» еще в 2019 году. Тогда сыграл с командой «Гримсби Таун» в Кубке лиги. В 2021-м выходил против «Краснодара» в Лиге чемпионов.

В АПЛ Анджорин дебютировал 8 марта 2020 года в матче против «Эвертона». За молодежные турниры в составе «Челси» он провел 83 матча, забил 35 голов и сделал 18 ассистов.