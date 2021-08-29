«СКА-Хабаровск» забил победный гол на 92-й минуте матча. В тот момент клуб играл вдевятером

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Кубани» с минимальным счетом в матче ФНЛ. Единственный гол на 92-й минуте забил Давид Караев.

Тогда «СКА-Хабаровск» уже играл вдевятером. Дмитрий Литвин и Ираклий Квеквескири получили удаления во втором тайме.

Важное по итогу игры: