СКА-Хабаровск
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#СКА-Хабаровск #ФНЛ

«СКА-Хабаровск» забил победный гол на 92-й минуте матча. В тот момент клуб играл вдевятером

9 минут назад

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Кубани» с минимальным счетом в матче ФНЛ. Единственный гол на 92-й минуте забил Давид Караев.

Тогда «СКА-Хабаровск» уже играл вдевятером. Дмитрий Литвин и Ираклий Квеквескири получили удаления во втором тайме.

Важное по итогу игры:

  • Это вторая подряд победа с голом в компенсированное время. Против «Енисея» (4:3) был мяч на 96-й минуте.
  • «СКА-Хабаровск» поднялся на второе место в ФНЛ. За восемь матчей команда набрала 17 очков. Выше идет только «Торпедо».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер ФНЛ
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