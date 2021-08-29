СКА-Хабаровск
ФНЛ
«СКА-Хабаровск» забил победный гол на 92-й минуте матча. В тот момент клуб играл вдевятером
9 минут назад
«СКА-Хабаровск» выиграл у «Кубани» с минимальным счетом в матче ФНЛ. Единственный гол на 92-й минуте забил Давид Караев.
Тогда «СКА-Хабаровск» уже играл вдевятером. Дмитрий Литвин и Ираклий Квеквескири получили удаления во втором тайме.
Важное по итогу игры:
- Это вторая подряд победа с голом в компенсированное время. Против «Енисея» (4:3) был мяч на 96-й минуте.
- «СКА-Хабаровск» поднялся на второе место в ФНЛ. За восемь матчей команда набрала 17 очков. Выше идет только «Торпедо».
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