«Зенит» начнет Лигу чемпионов матчем в Лондоне против «Челси», во втором туре – первая домашняя игра против «Мальме»

«Зенит» опубликовал полное расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Он сыграет в группе Н против 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси», 🇮🇹 «Ювентуса» и 🇸🇪 «Мальме».

Все матчи (везде указано московское время):

1-й тур

14 сентября, 22:00. «Челси» – «Зенит»

2-й тур

29 сентября, 19:45. «Зенит» – «Мальме»

3-й тур

20 октября, 22:00. «Зенит» – «Ювентус»

4-й тур

2 ноября, 23:00. «Ювентус» – «Зенит»

5-й тур

23 ноября, 23:00. «Мальме» – «Зенит»

6-й тур

8 декабря, 20:45. «Зенит» – «Челси»