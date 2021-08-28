Зенит
Лига чемпионов
Ювентус
Челси
Мальме
«Зенит» начнет Лигу чемпионов матчем в Лондоне против «Челси», во втором туре – первая домашняя игра против «Мальме»
41 минуту назад
«Зенит» опубликовал полное расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Он сыграет в группе Н против 🏴 «Челси», 🇮🇹 «Ювентуса» и 🇸🇪 «Мальме».
Все матчи (везде указано московское время):
1-й тур
14 сентября, 22:00. «Челси» – «Зенит»
2-й тур
29 сентября, 19:45. «Зенит» – «Мальме»
3-й тур
20 октября, 22:00. «Зенит» – «Ювентус»
4-й тур
2 ноября, 23:00. «Ювентус» – «Зенит»
5-й тур
23 ноября, 23:00. «Мальме» – «Зенит»
6-й тур
8 декабря, 20:45. «Зенит» – «Челси»
- В прошлом сезоне «Зенит» не вышел из группы, набрав одно очко за шесть матчей и заняв последнее место.
- Главное достижение «Зенита» в Лиге чемпионов – 1/8 финала (трижды). Последний раз команда выходила туда в сезоне-2015/16.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые