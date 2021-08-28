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#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус #Челси #Мальме

«Зенит» начнет Лигу чемпионов матчем в Лондоне против «Челси», во втором туре – первая домашняя игра против «Мальме»

41 минуту назад

«Зенит» опубликовал полное расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов. Он сыграет в группе Н против 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси», 🇮🇹 «Ювентуса» и 🇸🇪 «Мальме».

Все матчи (везде указано московское время):

1-й тур

14 сентября, 22:00. «Челси» – «Зенит»

2-й тур

29 сентября, 19:45. «Зенит» – «Мальме»

3-й тур

20 октября, 22:00. «Зенит» – «Ювентус»

4-й тур

2 ноября, 23:00. «Ювентус» – «Зенит»

5-й тур

23 ноября, 23:00. «Мальме» – «Зенит»

6-й тур

8 декабря, 20:45. «Зенит» – «Челси»

  • В прошлом сезоне «Зенит» не вышел из группы, набрав одно очко за шесть матчей и заняв последнее место.
  • Главное достижение «Зенита» в Лиге чемпионов – 1/8 финала (трижды). Последний раз команда выходила туда в сезоне-2015/16.
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Источник:
Официальный сайт «Зенита»
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