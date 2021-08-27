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«Урал» набрал второе очко в сезоне, сыграв вничью с «Ростовом». У него ни одной победы со старта сезона
час назад
Оба гола забиты в конце матча с разницей в пять минут. Сначала за «Ростов» забил Дмитрий Полоз, потом за «Урал» – Артем Максименко.
- «Урал» со старта сезона еще ни разу не побеждал. Для него это вторая ничья в шести матчах, остальные четыре игры он проиграл.
- Он набрал второе очко и остался на последней строчке в таблице. Также в этом матче «Урал» забил свой второй мяч в сезоне.
- «Ростов» провел вторую игру при Юрии Семине. Первая была победной, теперь – ничья. «Ростов» идет 12-м в таблице.
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