«Урал» набрал второе очко в сезоне, сыграв вничью с «Ростовом». У него ни одной победы со старта сезона

Оба гола забиты в конце матча с разницей в пять минут. Сначала за «Ростов» забил Дмитрий Полоз, потом за «Урал» – Артем Максименко.

«Урал» со старта сезона еще ни разу не побеждал. Для него это вторая ничья в шести матчах, остальные четыре игры он проиграл.

Он набрал второе очко и остался на последней строчке в таблице. Также в этом матче «Урал» забил свой второй мяч в сезоне.

«Ростов» провел вторую игру при Юрии Семине. Первая была победной, теперь – ничья. «Ростов» идет 12-м в таблице.