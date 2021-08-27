Жеребьевка Лиги конференций: «Тоттенхэм» сыграет в группе с «Ренном», «Рома» – с «Зарей»

Группа А: ЛАСК, «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт», ХИК.

Группа В: «Гент», «Партизан», «Флора», «Анортосис».

Группа С: «Рома», «Заря», ЦСКА София, «Буде-Глимт».

Группа D: АЗ, «Клуж», «Яблонец», «Рандерс».

Группа Е: «Славия», «Фейеноорд», «Унион Берлин»

Группа F: «Копенгаген», ПАОК, «Линкольн», «Слован».

Группа G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура».

Группа H: «Базель», «Карабах», «Кайрат», «Омония».

В групповом этапе Лиги конференций сыграют 32 команды, которые поделят на восемь групп. Первый тур пройдет 16 сентября, последний – 9 декабря.