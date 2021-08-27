Лига конференций УЕФА
Жеребьевка Лиги конференций: «Тоттенхэм» сыграет в группе с «Ренном», «Рома» – с «Зарей»
4 часа назад
Группа А: ЛАСК, «Маккаби» Тель-Авив, «Алашкерт», ХИК.
Группа В: «Гент», «Партизан», «Флора», «Анортосис».
Группа С: «Рома», «Заря», ЦСКА София, «Буде-Глимт».
Группа D: АЗ, «Клуж», «Яблонец», «Рандерс».
Группа Е: «Славия», «Фейеноорд», «Унион Берлин»
Группа F: «Копенгаген», ПАОК, «Линкольн», «Слован».
Группа G: «Тоттенхэм», «Ренн», «Витесс», «Мура».
Группа H: «Базель», «Карабах», «Кайрат», «Омония».
В групповом этапе Лиги конференций сыграют 32 команды, которые поделят на восемь групп. Первый тур пройдет 16 сентября, последний – 9 декабря.
- Победители групп выходят в 1/8 финала.
- Команды со вторых мест сыграют в стыках против команд с третьих мест Лиги Европы. Победители попадут в 1/8 финала.
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