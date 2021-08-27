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#Лига Европы #Спартак #Локомотив

Сегодня «Спартак» и «Локомотив» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы: где смотреть жеребьевку 27 августа

2 часа назад

27 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22. Начало – в 13:10 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет официальный сайт УЕФА и «Матч ТВ».

Россию представят «Локомотив» и «Спартак». «Локомотив» попал во вторую корзину, «Спартак» – в третью.

Первый тур группового этапа Лиги Европы пройдет 16 сентября. Финал пройдет 22 мая 2022 года в Севилье.

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Источник:
Гол.ру
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