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Сегодня «Спартак» и «Локомотив» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы: где смотреть жеребьевку 27 августа
2 часа назад
27 августа в Стамбуле пройдет жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22. Начало – в 13:10 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет официальный сайт УЕФА и «Матч ТВ».
Россию представят «Локомотив» и «Спартак». «Локомотив» попал во вторую корзину, «Спартак» – в третью.
Первый тур группового этапа Лиги Европы пройдет 16 сентября. Финал пройдет 22 мая 2022 года в Севилье.
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