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«Зенит» в Лиге чемпионов сыграет против «Челси», «Ювентуса» и «Мальме»
вчера, 20:14
Сегодня в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. «Зенит» – единственная российская команда, которая выступит на турнире. Он попал в группу Н. Его соперники:
- «Челси»
- «Ювентус»
- «Мальме»
Главное достижение «Зенита» в Лиге чемпионов – 1/8 финала. Туда команда выходила трижды, последний раз – в сезоне-2015/16.
В прошлом сезоне «Зенит» не вышел из группы и занял последнее место. Он набрал одно очко за шесть матчей против дортмундской «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге».
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