«Зенит» в Лиге чемпионов сыграет против «Челси», «Ювентуса» и «Мальме»

Сегодня в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. «Зенит» – единственная российская команда, которая выступит на турнире. Он попал в группу Н. Его соперники:

«Челси»

«Ювентус»

«Мальме»

Главное достижение «Зенита» в Лиге чемпионов – 1/8 финала. Туда команда выходила трижды, последний раз – в сезоне-2015/16.

В прошлом сезоне «Зенит» не вышел из группы и занял последнее место. Он набрал одно очко за шесть матчей против дортмундской «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге».