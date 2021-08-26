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#Зенит #Лига чемпионов #Ювентус #Челси #Мальме

«Зенит» в Лиге чемпионов сыграет против «Челси», «Ювентуса» и «Мальме»

вчера, 20:14

Сегодня в Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2021/22. «Зенит» – единственная российская команда, которая выступит на турнире. Он попал в группу Н. Его соперники:

  • «Челси»
  • «Ювентус»
  • «Мальме»

Главное достижение «Зенита» в Лиге чемпионов – 1/8 финала. Туда команда выходила трижды, последний раз – в сезоне-2015/16.

В прошлом сезоне «Зенит» не вышел из группы и занял последнее место. Он набрал одно очко за шесть матчей против дортмундской «Боруссии», «Лацио» и «Брюгге».

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Источник:
Гол.ру
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