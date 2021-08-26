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#Лига Европы #Спартак #Локомотив

«Спартак» будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги Европы, «Локомотив» – во второй

8 часов назад

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, после которого станут известны все участники группового этапа.

От России выступят «Локомотив» и «Спартак». «Локомотив» автоматически квалифицировался в группу Лиги Европы, «Спартак» – после поражения от «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Локомотив» имеет 31,000 балла в таблице коэффициентов УЕФА и попал во вторую корзину перед жеребьевкой. У «Спартака» – 18,500 балла, он будет в третьей корзине.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 27 августа в Стамбуле и начнется в 13:10 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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