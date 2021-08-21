РПЛ
Сочи
Крылья Советов
«Крылья Советов» обыграли «Сочи». Это их первая победа после возвращения в РПЛ
час назад
- «Крылья Советов» набрали одно очко за четыре стартовых тура.
- Иван Сергеев забил в третьем матче РПЛ подряд. Он стал единственным автором гола в ворота «Сочи».
- «Крылья Советов» провели против «Сочи» три матча – победили во всех.
В шестом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Уфы» (26 августа), «Сочи» – против «Спартака» (26 августа).
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