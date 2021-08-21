РПЛ
Сочи
Крылья Советов
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#РПЛ #Сочи #Крылья Советов

«Крылья Советов» обыграли «Сочи». Это их первая победа после возвращения в РПЛ

час назад
  • «Крылья Советов» набрали одно очко за четыре стартовых тура.
  • Иван Сергеев забил в третьем матче РПЛ подряд. Он стал единственным автором гола в ворота «Сочи».
  • «Крылья Советов» провели против «Сочи» три матча – победили во всех.

В шестом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют против «Уфы» (26 августа), «Сочи» – против «Спартака» (26 августа).

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сергеев 33
1:0
Матч завершен
Сочи
Сочи
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Источник:
Гол.ру
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