Александр Головин
Лига 1
Монако
Ланс
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#Александр Головин #Лига 1 #Монако #Ланс

Головин получил прямую красную карточку в матче против «Ланса». Это его третье удаление во Франции

2 часа назад

Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 против «Ланса» и на 86-й минуте удалился за подножку.

«Монако» пропустил на пятой добавленное минуте и проиграл со счетом 0:2. У «Ланса» красную карточку получил Шейх Дукоре.

Это третье удаление Головина за четыре сезона во Франции. В этом сезоне Головин провел за «Монако» в Лиге 1 три матча и не отметился результативными действиями.

Матч завершен
Монако
Монако
0:2
Матч завершен
Ланс
Ланс
Ганаго 51
Банза 90
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Источник:
Гол.ру
Было так
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
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