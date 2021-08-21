Александр Головин
Лига 1
Монако
Ланс
Головин получил прямую красную карточку в матче против «Ланса». Это его третье удаление во Франции
2 часа назад
Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 против «Ланса» и на 86-й минуте удалился за подножку.
«Монако» пропустил на пятой добавленное минуте и проиграл со счетом 0:2. У «Ланса» красную карточку получил Шейх Дукоре.
Это третье удаление Головина за четыре сезона во Франции. В этом сезоне Головин провел за «Монако» в Лиге 1 три матча и не отметился результативными действиями.
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