Головин получил прямую красную карточку в матче против «Ланса». Это его третье удаление во Франции

Полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 против «Ланса» и на 86-й минуте удалился за подножку.

«Монако» пропустил на пятой добавленное минуте и проиграл со счетом 0:2. У «Ланса» красную карточку получил Шейх Дукоре.

Это третье удаление Головина за четыре сезона во Франции. В этом сезоне Головин провел за «Монако» в Лиге 1 три матча и не отметился результативными действиями.